Pioli: “Serve un ultimo sforzo. Ibrahimovic decisivo”

Oggi alle ore 14 Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa da Milanello, per presentare il match tra Sampdoria e Milan di domani, penultima gara della stagione 2019-2020.

Un match che i rossoneri proveranno a vincere per alimentare le speranze di aggancio al quinto posto in classifica. Ma c’è anche da sperare in una frenata della Roma, al momento a +4 dal Milan.

Sampdoria-Milan, le parole di mister Pioli

Sulla sfida di domani: “Sono rimasto soddisfatto della prova con l’Atalanta, avversario di livello alto. Abbiamo giocato pallone su pallone, con la stessa intensità e qualità degli avversari. Dobbiamo tenere questo livello. E’ stato un periodo dispendioso ma siamo soddisfatti. Cerchiamo di fare il massimo nelle prossime due gare”.

Sulla possibile quota 41 punti nel girone di ritorno: “Ci aspetta intanto un avversario difficile domani, Ranieri ha fatto una grande cosa salvando la Samp. Manca ormai poco alla fine, poi faremo il bilancio. Dobbiamo consolidare quello che di buono abbiamo fatto finora”.

Sul match d’andata Milan-Samp: “Il dato più importante è il miglioramento in attacco. Con la Sampdoria all’andata avevamo creato tanto ma subito anche ripartenze pericolose. Sono cambiati gli interpreti, il modo di stare in campo, la fiducia in noi stessi. Dobbiamo continuare su questa media-punti, sarebbe un viatico ottimo per il futuro”.

Sulla corsa alla Roma: “Ci crediamo ma dobbiamo fare più punti possibili. Abbiamo accorciato e ci proviamo

La differenza di riposo tra Milan e Sampdoria: “Noi avevamo giocato continuamente ogni 3 giorni, ci è capitato di avere giorni in meno di riposo rispetto agli avversari. Ci presenteremo bene ma anche loro stanno al meglio, hanno la testa sgombra e possono fare una bella partita”.

Il bilancio di Ibrahimovic: “Ha migliorato la squadra dal punto di vista tencico-tattico, c’ha dato nuove soluzioni. Zlatan è una presenza importante, può darci rifornimenti importanti, spesso lavora tra le linee, porta via i difensori centrali per creare spazi. Dal punto di vista della personalità, del carattere è stato decisivo”.

Sulla nuova maglia: “L’ho vista ieri, molto molto bella. Richiama i valori della città, la indosseremo col Cagliari, spero ci riporti ai successi del passato”.

Sul rendimento di Kjaer: “Ci sono conoscenze, un modo di stare in campo, un lavoro alle spalle. Che Kjaer stia facendo bene è evidente, ma è tutta la squadra che conosce certe situazioni, sviluppare le varie condizioni”.

La lotta al quinto posto venerdì sarà ancora aperta: “Non ho la sfera di cristallo, ma possiamo sperare solo con i 3 punti domani sera. Rimaniamo concentrati, poi aspettiamo l’altro risultato. Noi dobbiamo fare un ultimo sforzo”.

Quanto cambia arrivare quinti o sesti: “La data del raduno non cambia, ma il nostro mese di settembre di certo cambierà. Se faremo bene i turni preliminari giocheremo ben tre gare. Sarà impegnativo, con una preparazione limitata. Siamo stati bravi in questo periodo, giocare tanto vuol dire migliorare. Ci faremo trovare pronti”.

Le condizioni di Castillejo e Paquetà: “Stanno bene, Castillejo ha fatto uno spezzone e domani potrà essere disponibile. Anche Lucas si è ripreso, così come Duarte. Arriviamo, malgrado le assenze di Conti e Romagnoli, bene per domani sera”.

Sulle situazioni di mercato e i rinnovi: “La ripresa non è tra tantissimo tempo, quindi nell’agenda del club c’è di fare chiarezza il prima possibile. Dopo la fine del campionato avremo tempo per stabilire la squadra del prossimo anno”.

Sugli elogi dei giocatori: “Siamo tutti dalla parte del Milan, fortemente”.

