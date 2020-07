Emergono nuovi dettagli sulla trattativa per il rinnovo dei contratti di Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Bonus decisivi per la firma.

Sembra imminente l’incontro tra il Milan e Mino Raiola per parlare dei rinnovi di contratto Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic.

Secondo quanto spiegato da Sportmediaset, il portiere rossonero continuerà ad avere un ingaggio fisso da 6 milioni di euro netti annui. Prolungherà per altri due anni, dunque fino a giugno 2023. Nell’accordo sarebbe previsto anche un ricco bonus Scudetto da ben 2 milioni.

Se per Donnarumma la situazione appare abbastanza fluida, per Ibrahimovic servirà trattare maggiormente. Lo svedese vorrebbe uno stipendio vicino ai 6 milioni per rinnovare il suo contratto di un anno. Il Milan parte da una base di 4 milioni e pensa all’inserimento di bonus per avvicinare la richiesta di Zlatan.

La presenza del 38enne attaccante nel video di presentazione della nuova maglia rossonera fa pensare che alla fine un accordo verrà trovato. L’incontro con Raiola potrebbe far registrare passi avanti importanti nelle prossime ore.

