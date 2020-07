Il Giornale – Arnault, nuove voci: il Milan smentisce

Nuove voci su Arnault secondo Il Giornale. Il francese sogna Guardiola e Mbappé. Ma da Casa Milan filtrano già le smentite. Ecco le ultime news su questa vicenda.

Secondo quanto riportato da Il Giornale, in ambienti finanziari è tornato di moda il nome di Bernard Arnault in ottica Milan. Da tempo ormai è fuori questa indiscrezione: il francese sarebbe interessato ad acquistare il club di Via Aldo Rossi per riportarlo in alto.

Addirittura, scrive il quotidiano, si parla di un accordo da completare nell’arco di un anno. E sarebbe già pronto il progetto tecnico, con Guardiola allenatore e Mbappé acquisto top. Fantacalcio. Fantacalcio e basta.

E infatti Il Giornale sottolinea che da Casa Milan sono arrivate già delle smentite in merito a queste indiscrezioni. Vedremo cosa succederà, ma sta di fatto che Elliott Management continua a lavorare per il futuro del club. E a investire, nel parco calciatori e anche nelle strutture.

Paolo Scaroni è quotidianamente al lavoro, a stretto contatto con l’Inter, per la costruzione del nuovo stadio, che darebbe ancor più lustro al club rossonero e anche alla città di Milano. Un segnale evidente il progetto Elliott va avanti ancora per qualche anno, poi chissà. Arnault per adesso resta soltanto una voce di corridoio.