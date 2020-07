Milan, Ibrahimovic: “Sono come Benjamin Button. Pioli, rinnovo meritato”

Ibrahimovic ha rilasciato un’intervista a Milan TV dopo la partita contro la Sampdoria. Zlatan si definisce “come Benjamin Button”.

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV al termine della partita contro la Sampdoria. Per lui due reti e un assist. Ecco le prime parole: “Fare gol è sempre positivo, così aiuto la squadra. Speriamo di continuare così. Mi dicono che sono vecchio e che mi stanco, ma mi sto solo riscaldando. Sono come Benjamin Button“.

Su come funziona l’attacco: “Secondo me ora siamo più concreti e aggressivi in attacco. Quando c’è l’occasione bisogna fare gol. In Serie A so che tante occasioni non si creano. Quando le hai devi sfruttarle“.

Sul rinnovo di Stefano Pioli: “Solo cose positive, sono contento per lui. Ha lavorato senza sapere il suo futuro, il rinnovo è meritato. Quando si lavora bene qualcosa torna sempre. La situazione non era facile, ha meritato. La squadra crede in lui e lo rispetto tanto“.

