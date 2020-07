Kaká con la nuova maglia: “Pronto per la prossima stagione”

Riccardo Kaká ha ricevuto in regalo la nuova maglia del Milan. “Sono pronto per la prossima stagione”, ha scritto su Instagram.

Ricardo Kaká è “pronto” per la prossima stagione. L’asso brasiliano ha ricevuto in regalo dal Milan la nuova maglia. Su Instagram ha pubblicato una sua foto con la divisa e con le mani alzate al cielo, proprio come quando esultava dopo un gol. E ha scritto: “Sono pronto per la nuova stagione“.

In basso, poi, il coro a lui dedicato: “Siamo venuti fin qua per vedere segnare Kakà“. Momento nostalgia per tutti i tifosi del Milan che non possono dimenticare le magie di questo calciatore, uno dei più forti della storia rossonera.