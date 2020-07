Sampdoria-Milan, formazioni ufficiali: tornano Theo e Bennacer

Le scelte di Ranieri e Pioli per Sampdoria-Milan, match valevole per la 37a giornata di Serie A. Tornano Theo Hernandez e Bennacer

Alle 19:30 il Milan di Stefano Pioli sfida a Marassi la Sampdoria di Ranieri, per la 37esima giornata di Serie A. Vincere per continuare la corsa al quinto posto, occupato dalla Roma oggi a +4 sui rossoneri. Rispetto alla sfida contro l’Atalanta ritornano in campo, dopo la squalifica, Theo Hernandez e Bennacer

Ecco le formazioni ufficiali:

Sampdoria (4-4-2): Falcone; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Bertolacci, Vieira, Jankto; Ramirez, Quagliarella.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Salemeaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.