Gli highlights di Sampdoria-Milan, ecco il video con la sintesi della partita di questa sera. I rossoneri si impogono per 3-0 e portano a casa un’altra vittoria.

Un inizio a mille per la squadra di Pioli. Che dopo soli quattro minuti sblocca il risultato. La rete è di Zlatan Ibrahimovic, che mette dentro di testa un cross pennellato di Ante Rebic dalla sinistra. Per lo svedese è il suo gol più veloce con la maglia del Milan (3 minuti e 22 secondi).

I rossoneri insistono: Rebic sfiora il raddoppio ma è bravissimo Falcone a respingere col piede. Con calma viene fuori la Sampdoria, che riesce a farsi vedere dalle parti di Donnarumma, ma senza mai impensierirlo. Invece Ibrahimovic è una minaccia continua: apre per Theo Hernandez e poi va a ricevere, il tiro è respinto dalla difesa. Nel finale di primo tempo Rebic viene ammonito per una lite con Ramirez: era diffidato, quindi salterà l’ultima partita di campionato.

Ad inizio ripresa c’è una buona occasione per la Samp con una punizione di Quagliarella, ma Donnarumma si salva. Ma poi il Milan accelera e chiude il discorso. Il raddoppio è di Calhanoglu: la sponda di Ibrahimovic per l’arrivo del turco che appoggia in porta. L’arbitro prima annulla, ma poi convalida dopo il check al VAR. Passano pochi minuti e arriva anche il 3-0: Calhanoglu guida la ripartenza e ricambia il favore, la mette a Ibra che deve soltanto fare gol.

Nel finale di partita l’arbitro fischia un rigore in favore della Samp, ma Donnarumma para: è il quarto in stagione. La Samp però trova comunque la rete della bandiera: la firma è di Askildsen, un giovane centrocampista che spiazza Donnarumma con uno splendido destro dalla distanza. Il Milan ristabilisce le distanze nel finale con Leao.

Sampdoria-Milan, gli highlights del match

