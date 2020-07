Prima del calcio d’inizio di Sampdoria-Milan, match valevole per la 37a giornata di Serie A, ha parlato Saelemaekers. Ecco le dichiarazioni del giocatore rossonero

Parla Saelemaekers prima del calcio d’inizio di Sampdoria-Milan: “Sono orgoglioso che il mister creda in me, più passano le partite e più prendo confidenza – ammette ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Cerco di fare un’ottima partita per ripagare la fiducia”