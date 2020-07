Bennacer: “Ibrahimovic? Se non dai il massimo ti ammazza”

Le parole di Ismael Bennacer sul suo compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic, vero e proprio motivatore del gruppo.

Uno dei leader del Milan nella stagione che si sta concludendo è stato sicuramente Ismael Bennacer. Il mediano algerino è stato abile, al suo primo anno in rossonero, a prendersi fiducia e stima dell’ambiente.

Intervistato oggi da Sky Sport, Bennacer ha parlato in primo luogo di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è un vero e proprio motivatore del gruppo, come rivelato dallo stesso centrocampista.

“Ibra aiuta tutti sempre e tanto. Quando giochi con lui non vuoi mai perdere il pallone, anche perché se non dai il meglio e non lo servi perfettamente, ti ammazza…Ma lui è così, un leader si comporta in questo modo: ti rimprovera quando sbagli e non dice nulla quando fai bene. Solo così puoi crescere e migliorarti”.

Parole che confermano l’importanza di Ibrahimovic all’interno del gruppo Milan. Nonostante i quasi 39 anni di età, l’attaccante ha dato una mano fondamentale al Milan, rivelandosi il perfetto direttore d’orchestra dopo lo stop per la quarantena forzata.

