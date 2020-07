Calciomercato, incontro a Casa Milan: l’agente del difensore vede Maldini

L’agente di Ricardo Rodriguez, Di Domenico, è a Casa Milan per incontrare Paolo Maldini: si discute del futuro del difensore svizzero

Futuro tutto da scrivere per Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero ha fatto ritorno al Milan dopo l’avventura in prestito al Psv Eindhoven. Il calciatore è ovviamente solo di passaggio ma va trovata la giusta sistemazione: la volontà dell’ex Wolfsburg è di trovare una squadra che gli permetta di giocare con continuità in vista del prossimo europeo.

Proprio in questi istanti a Casa Milan, come riporta Calciomercato.com, è in corso un incontro tra l’agente di Rodriguez, Di Domenico, e Paolo Maldini per fare il punto della situazione.