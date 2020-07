Dalla Germania: Samardzic in partenza, il Milan sfida le rivali

Le ultime sul futuro del giovane talento Samardzic, fantasista dell’Hertha Berlino che piace da tempo al club rossonero. Ma la concorrenza sembra aumentata.

Lazar Samardzic lascerà la Germania. Quasi una certezza nel futuro del talento tedesco, numero 10 dell’Hertha Berlino U-19 e della nazionale giovanile del suo paese.

Un trequartista di assoluta qualità il ragazzo di origine serba, un classe 2002 finito di recente anche nel mirino di Paolo Maldini e del Milan.

Secondo le news provenienti dalla Germania, precisamente dal portale Fussball Transfers, Samardzic in questi giorni è in vacanza in Spagna, dove starebbe programmando e valutando il suo futuro lontano da Berlino.

Ancora però non è chiaro dove il 18enne tedesco giocherà nella prossima stagione. I media nazionali confermano le proposte già concrete di Milan e Chelsea, ma ultimamente sarebbe spuntata anche una rivale diretta dei rossoneri nella corsa a Samardzic.

Si tratta della Juventus, che vorrebbe arricchire e ringiovanire il proprio centrocampo puntando proprio su questo talentuoso fantasista. Si può scatenare dunque un’interessante e costosa asta. Il Milan proverà a sbaragliare la concorrenza muovendosi in anticipo, ma non sarà facile.

LEGGI ANCHE -> BENNACER: “IBRA? POTREBBE AMMAZZARE…”