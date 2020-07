Milan-Cagliari, ufficiale: doppia squalifica

Non solo Ante Rebic. Anche Marko Rog salterà Milan-Cagliari, match in programma a San Siro che chiuderà la stagione 2019/2020

Tutto confermato. Ante Rebic salterà l’ultima partita di campionato che vedrà il Milan impegnato a San Siro contro il Cagliari. L’attaccante croato, diffidato, è stato ammonito contro la Sampdoria.

Un ammonizione che dunque non gli permetterà di scendere in campo sabato sera. La conferma arriva dal comunicato emanato dal Giudice Sportivo. Non ci sarà nemmeno il connazionale, in forza ai sardi, Marko Rog, fermato per un turno.

