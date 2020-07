Sondaggio ML – Rinnovo Bonaventura: tifosi contrari

Il risultato del sondaggio lanciato ieri dalla redazione di MilanLive.it riguardo al possibile rinnovo contrattuale di Giacomo Bonaventura.

La maggior parte dei tifosi del Milan sarebbe contraria alla permanenza di Giacomo Bonaventura. Questo l’esito del sondaggio lanciato ieri su Twitter dalla redazione di MilanLive.it.

Il centrocampista, in scadenza a fine campionato, potrebbe ancora avere una chance di rinnovo con il Milan. Una possibilità che non piace al 54,8% dei tifosi votanti. Non una percentuale così schiacciante, ma che fa intendere come per molti Bonaventura rappresenti ormai il passato.

Il 45,2% si è invece schierato per la conferma del numero 5 rossonero, fedelissimo del Milan dal 2014 ad oggi. Tutto verrà deciso a breve, visto che sabato sera il Milan giocherà la sua ultima gara stagionale con il Cagliari. Poi si parlerà solo di calciomercato e di strategie future.

