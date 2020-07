Torino-Roma 2-3 | Milan, niente quinto posto

Niente quinto posto per il Milan. La Roma batte il Torino e mantiene il distacco di quattro punti dai rossoneri. Pioli farà i preliminari.

Sfuma il quinto posto per il Milan, che chiuderà questo campionato al sesto posto in classifica avanti al Napoli. A dare questa sentenza è la Roma: la squadra di Fonseca ha vinto 3-2 questa sera contro il Torino all’Olimpico, tre punti che garantiscono ai giallorossi il quinto posto in classifica e quindi l’Europa League diretta senza preliminari. Tutto questo con un turno di campionato di anticipo.

Il Milan quindi giocherà i preliminari di Europa League. Si comincia il 17 settembre.

SAMPDORIA MILAN 1-4, GOL E HIGHLIGHTS