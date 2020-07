Calciomercato Milan, futuro Ibra: Pioli non ha dubbi

Il futuro di Ibrahimovic resta ancora da scrivere. Stefano Pioli in conferenza stampa ha ribadito il suo desiderio sullo svedese

Milan e Mino Raiola sono a lavoro per trovare l’intesa sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. La fumata bianca potrebbe arrivare a giorni: le parti stanno trattando sui bonus che sembrano l’ultimo piccolo ostacolo prima della firma sui contratti.

Lo svedese vuole rimanere per raggiungere traguardi importanti con il club e il Diavolo si è convinto che non si possa fare a meno di Ibrahimovic. Lo sanno da tempo i compagni, che non perdono occasione per ribadirlo. A votare Ibra è anche Stefano Pioli, che intervenendo in conferenza stampa, ha ribadito il desiderio di allenare l’ex Galaxy anche la prossima stagione: Spera che per Ibra non sia la sua ultima partita con il Milan? Sì”.

