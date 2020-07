Calciomercato Milan, obiettivo Oscar: sta per sfumare

Il Milan vede allontanarsi un obiettivo per il centrocampo della prossima stagione. Oscar Rodriguez, mediano del Real Madrid è destinato a vestire la maglia del Villarreal.

Tra i partenti del centrocampo del Milan a fine stagione c’è sicuramente Lucas Biglia. L’ex centrocampista della Lazio ha molte richieste e partirà a parametro zero. Per sostituirlo, il club rossonera aveva pensato anche a Oscar Rodriguez, mediano di proprietà del Real Madrid che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Leganés.

Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo AS, il ventiduenne è destinato a trasferirsi al Villarreal, che verserà nelle casse dei blancos circa 10 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita.

Il Milan a questo punto dovrà guardare altrove per trovare il sostituto di Ismael Bennacer, diventato indispensabile per le manovre del centrocampo rossonero. L’alternativa porta sempre alla Spagna e si chiama Marc Roca e gioca nel retrocesso Espanyol. Non sarà Oscar Rodriguez il futuro mediano del Milan, ma il club rossonero se ne farà una ragione virando su altri obiettivi.

