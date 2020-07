Casa Milan, presente l’agente di Kessie: le ultime news

Il destino di Franck Kessie è quello di vestire ancora la maglia del Milan. Il suo procuratore George Atangana in sede per parlare di rinnovo con il club.

George Atangana, agente di Franck Kessie, è arrivato a Casa Milan verso le 12:40. Incontro con la dirigenza rossonera per parlare del futuro del mediano rossonero.

Il rendimento del giocatore è notevolmente cresciuto negli ultimi mesi. C’è la volontà del club di continuare a puntare su di lui per il futuro. Lo stesso Kessie ha sempre fatto sapere di voler rimanere al Milan. Dunque il confronto servirà per ribadire i reciproci desideri.

In mezzo alla discussione non va affatto escluso che si possa parlare di un rinnovo di contratto per l’ex centrocampista dell’Atalanta. L’attuale accordo scade nel giugno 2022 e potrebbe essere prolungato di 1-2 anni con leggero adeguamento dell’ingaggio del giocatore. Attualmente l’ivoriano percepisce uno stipendio da circa 2,2 milioni di euro netti a stagione.

Nelle scorse settimane è riemerso l’interesse dell’Inter per Kessie, ma non ci sarà alcun trasferimento sull’altra sponda di Milano. Anche qualche società di Premier League apprezza molto il calciatore, però il suo futuro sarà ancora a tinte rossonere.

LEGGI ANCHE -> Hertha Berlino su Rodriguez: ipotesi di scambio con il Milan