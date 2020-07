Hertha Berlino su Rodriguez: ipotesi di scambio col Milan

Il Milan è interessato ad effettuare uno scambio di giocatori con l’Hertha Berlino, che ha fatto dei sondaggi per Ricardo Rodriguez. Si attendono novità.

Il futuro di Ricardo Rodriguez sarà sicuramente lontano dal Milan, che non punta più su di lui. Rientrato dal prestito al PSV Eindhoven, adesso il giocatore è alla ricerca di una nuova squadra.

Il suo agente Gianluca Di Domenico è stato a Casa Milan per parlare con la dirigenza. È stato fatto il punto della situazione e sembra che il terzino svizzero riscuota ancora interesse in Bundesliga, dove ha già vestito la maglia del Wolfsburg in passato.

Calciomercato Milan, scambio Rodriguez-Samardzic?

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, pare essere l’Hertha Berlino la società maggiormente interessata a Rodriguez. Al Milan non dispiace questa soluzione, anche perché nella squadra tedesca milita un giovane talento che piace moltissimo: Lazar Samardzic.

Il capo-scout Geoffrey Moncada ha seguito il 18enne trequartista e Paolo Maldini già nell’ultimo mercato di gennaio aveva fatto un tentativo. Il Milan potrebbe proporre uno scambio all’Hertha Berlino, anche se dovrà aggiungere dei soldi al cartellino di Rodriguez (valutato circa 5 milioni di euro) per assicurarsi Samardzic.

Sul giovane gioiello tedesco ci sono anche altre importanti società europee. In particolare il Chelsea, ma anche la Juventus ha chiesto informazioni sul giocatore. Per il Milan non sarà facile battere la concorrenza.

