Calciomercato Milan – Affare Deulofeu: la possibile formula

Gerard Deulofeu lascerà sicuramente il Watford nella prossima sessione del calciomercato. Il Milan può essere interessato, ma dipende dalle condizioni.

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di un possibile ritorno di Gerard Deulofeu al Milan. L’esterno offensivo spagnolo è retrocesso col Watford nell’ultima Premier League e lascerà Londra.

Al momento non risulta nessuna trattativa, anche se il giocatore tramite il suo entourage ha già fatto sapere di gradire la destinazione. Ha indossato la maglia rossonera nella seconda metà della stagione 2016/2017 trovandosi bene a Milano e lasciando buoni ricordi ai tifosi.

Secondo quanto rivelato dai colleghi di calciomercato.it, l’operazione per il ritorno di Deulofeu potrebbe essere fattibile anche con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il 26enne spagnolo viene da un grave infortunio e ci potrebbe essere l’apertura del Watford a trattare la cessione su questa base.

L’ex calciatore di Barcellona ed Everton avrebbe facile collocazione nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Potrebbe giocare sia a destra che a sinistra nel reparto offensivo. Per adesso il Milan sembra valutare soprattutto altre piste, però non viene escluso completamente un ritorno di Deulofeu se altre opzioni dovessero saltare.

Sicuramente l’infortunio patito in questa stagione influisce nelle valutazioni del club rossonero, che non vuole rischiare di prendere un giocatore poi non in grado di esprimersi al 100%.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Milan – Futuro Szoboszlai: l’annuncio del Salisburgo