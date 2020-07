Calciomercato Milan – Futuro Szoboszlai: l’annuncio del Salisburgo

Dall’Austria arrivano importanti dichiarazioni del direttore sportivo del Red Bull Salisburgo sul destino di Dominik Szoboszlai, che piaceva molto al Milan.

Per molte settimane Dominik Szoboszlai è stato accostato al Milan, ma adesso la pista sembra essersi raffreddata. Il mancato approdo di Ralf Rangnick in rossonero pare allontanare anche quello del centrocampista ungherese.

Intanto Christoph Freund, direttore sportivo del Red Bull Salisburgo, ha parlato così del futuro del giocatore: «Molte squadre sono interessate – ha dichiarato a Kronen Zeitung – però noi vogliamo farlo rimanere. Vogliamo tenere lui, Daka e Mwepu. Puntiamo ad avere una sola cessione importante, quella di Hwang».

Szoboszlai ha nel suo contratto una clausola di risoluzione da 24-25 milioni di euro, basta pagare quella cifra per assicurarselo. Ovviamente serve anche trovare l’accordo con il calciatore, che è lusingato dalla possibilità di giocare in un campionato più importante di quello austriaco.

In Serie A, oltre al Milan, anche Lazio e Napoli si erano interessati al centrocampista offensivo classe 2000. E non mancano sondaggi da Premier League e Bundesliga. Da vedere se alla fine il Red Bull Salisburgo riuscirà a trattenere per un’altra stagione Szoboszlai oppure se sarà costretto a lasciarlo partire.

LEGGI ANCHE -> Gazidis, sì a Ibrahimovic: così Zlatan lo ha convinto