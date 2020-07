Milan-Cagliari, Leao titolare: vuole chiudere in bellezza

Chance finalmente dal 1′ minuto per Rafael Leao con la maglia del Milan. Il talento portoghese guarda già alla prossima stagione.

Rafael Leao vuole chiudere in bellezza la sua prima stagione italiana, con lo sguardo già rivolto alla prossima. Il talento portoghese del Milan sarà titolare nell’ultima di campionato.

Lo scrive con sicurezza il Corriere dello Sport, ricordando che Ante Rebic è squalificato e dunque nel 4-2-3-1 di partenza contro il Cagliari ci sarà spazio dal 1′ minuto per Leao, nel ruolo di ala sinistra.

Una stagione non proprio imprescindibile la sua, soprattutto per le timidezze iniziali. Ma anche Leao, come tutto il Milan, dopo la ripresa post-lockdown è cresciuto e ha cominciato a mettere in mostra le sue qualità tecniche.

6 gol in 30 partite sono un bottino non esagerato, ma buono per un classe ’99 alla sua prima esperienza italiana. Che può migliorare il proprio score nella passerella finale di San Siro.

Il Milan ripartirà da Leao nella stagione 2020-2021. Si è guadagnato la stima di Pioli, anche come arma da utilizzare in corso d’opera. Il gol segnato alla Sampdoria (così come quello alla Juve) lo dimostra: ingresso dalla panchina e subito impatto decisivo sull’incontro.

