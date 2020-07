Nuova maglia Milan: ecco le più vendute

Non è difficile da immaginare: sono quelle di Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez e Gianluigi Donnarumma le nuove maglie più vendute del Milan

Come raccontato nella giornata di ieri, c’è stato un vero boom di vendita della nuova maglia in casa Milan, +1700% rispetto allo scorso anno.

Il momento della squadra ha certamente dato una spinta importante, così come la presenza di Zlatan Ibrahimovic, scelto, non a caso, come testimonial, nonostante un futuro non ancora del tutto scritto.

Tuttosport, in edicola stamattina, conferma che tra le maglie più richieste c’è la 21 dello svedese ma anche la 19 di Theo Hernandez, sicuramente la vera sorpresa di questa stagione, e quella di Gigio Donnarumma, che non perde il suo fascino.

