Sportmediaset – Milan, Arnault vuole chiudere l’accordo. Pronto nuovo Cda

Continuano incessanti le voci che portano a Bernard Arnault. Il proprietario di Louis Vuitton pronto a chiudere con Elliott. Già pronto il consiglio di amministrazione.

Bernard Arnault non molla il Milan, anzi, sembra sempre più vicino a chiudere l’accordo con Elliott. Nonostante le continue smentite, nell’ambiente dell’alta finanza si vocifera ancora e sempre con insistenza di un futuro rossonero per il proprietario di Louis Vuitton. Secondo quanto riferisce Sportmediaset, sarebbe già stato deciso il consiglio di amimnistrazione con i nomi e l’intero organigramma.

Tutti i segnali ora portano verso questa direzione, compreso l’abbandono della trattativa Rangnick, che avrebbe impedito ad Arnault di muoversi autonomamente sul fronte sportivo. Per il momento non si conoscono i tempi, ma sembra che l’intenzione sia quella di chiudere a breve. La stessa permanenza di Maldini, gradito dalla nuova probabile proprietà, rientrerebbe in quest’ottica

L’intenzione è quella di chiudere l’accordo in tempi relativamente brevi, al massimo un anno. A fare la differenza sarebbe stato il sì sul fronte stadio.

Milan ad Arnault: investimento da un miliardo

Il passaggio del Milan ad Arnault potrebbe costare al re del lusso circa un miliardo di euro. La volontà è quella di dare ancora più visibilità ai propri marchi, quali Christian Dior, Bulgari, Fendi, Givenchy, Tyffany e Co e Moët & Chandon, sfruttando appieno tutta l’area di San Siro.

Sono previste delle smentite, soprattutto perché Louis Vuitton è quotata in borsa. Il Milan dal canto suo, nelle vesti di Gazidis, si adopererà per risanare il più possibile i conti e consegnare una squadra dall’alto valore patrimoniale. Poi ci penserà la nuova proprietà a far crescere il club soprattutto dal punto di vista sportivo. Per una rinascita definitiva che dovrebbe riportare finalmente il Milan in alto.

