Kessie, rinnovo di contratto in arrivo: il Milan vuole blindarlo

Il Milan è soddisfatto delle prestazioni di Franck Kessie e conta sull’ex Atalanta anche per il futuro. Con l’agente si parla già di rinnovo di contratto.

Impressionante il rendimento di Franck Kessie nel periodo post-lockdown. Alla ripresa della Serie A il mediano ivoriano è riuscito a mettere insieme ottime prestazioni con continuità.

La costanza non era mai stata il suo forte in precedenza, ma negli ultimi mesi ha compiuto grandi progressi. L’ex centrocampista dell’Atalanta ha spesso giganteggiato in mezzo al campo, mostrandosi difficilmente superabile anche contro avversari impegnativi (chiedere a Sergej Milinkovic-Savic, ad esempio).

Il Milan è molto felice del rendimento di Kessie e intende puntare su di lui anche per il futuro. Nella giornata di ieri il suo agente George Atangana si è recato presso la sede di via Aldo Rossi per incontrare la dirigenza.

Dal Milan è stata espressa soddisfazione nei confronti del giocatore e l’intento di confermarlo. Si è cominciato a parlare di rinnovo di contratto, dato che l’attuale accordo scade a giugno 2022.

Il club punta a prolungarlo, consapevole di dover corrispondere pure un aumento di ingaggio. Attualmente l’ivoriano percepisce uno stipendio da 2,2 milioni di euro netti annui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Tuttosport – Milan, sogno Chiesa: due giocatori alla Fiorentina