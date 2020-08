Tuttosport – Milan, sogno Chiesa: due giocatori alla Fiorentina

Stefano Pioli ha chiesto a Ivan Gazidis di farci un pensierino per Federico Chiesa. Il Milan può proporre delle contropartite tecniche alla Fiorentina.

Il Milan acquisterà un nuovo esterno d’attacco e sta valutando più opzioni. La società sembra intenzionata a provare a mettere a segno un colpo importante.

Stando alle ultime notizie rivelate dal quotidiano Tuttosport, il sogno corrisponde al nome di Federico Chiesa. Il figlio d’arte potrebbe lasciare la Fiorentina nella prossima sessione di calciomercato. Sulle sue tracce ci sono anche Juventus e Inter.

Calciomercato Milan, obiettivo Chiesa

Per arrivare a Chiesa il Milan è pronto a inserire delle contropartite tecniche dell’operazione con la Fiorentina. Un giocatore che può finire nella trattativa è sicuramente Lucas Paquetà, che il club viola aveva già provato a prendere nel corso dell’ultimo mercato di gennaio.

E, secondo quanto riportato da Tuttosport, anche Ricardo Rodriguez potrebbe finire nelle discussioni con la Fiorentina. Siamo ancora in una fase embrionale, però, non è partita una concreta negoziazione da parte del Milan.

Stefano Pioli ha fatto sapere a Ivan Gazidis che gli piacerebbe avere Chiesa. Lo ha già allenato a Firenze e apprezza molto le sue qualità. Lo ritiene un giocatore adatto al suo modulo 4-2-3-1. La società rossonera vuole provarci, però la concorrenza di Juventus e Inter non sarà facile da battere. Attenzione anche ad eventuali piste estere.

Al Milan si è offerto Gerard Deulofeu, che sa giocare nelle stesse posizioni di Chiesa. Al momento il club rossonero è freddo sullo spagnolo, ha altre prime scelte per rinforzarsi. L’ex Barcellona sogna un ritorno in rossonero, però ha anche diverse opzioni per il suo futuro: la più quotata è il Valencia.

