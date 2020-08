Milan-Cagliari, i convocati di Pioli

La lista dei convocati rossoneri per l’ultima gara di campionato. Stasera Pioli dovrà fare a meno solo di pochissimi elementi della rosa.

Il Milan ha pubblicato poco fa la lista dei convocati per l’ultima gara di campionato del 2019-2020, ovvero la sfida di questa sera contro il Cagliari alle ore 20:45.

Stefano Pioli per quest’ultima fatica dovrà fare ancora a meno degli infortunati Conti e Romagnoli, entrambi alle prese con infortuni muscolari. Fuori dalla lista anche lo squalificato Rebic. Presenti invece diversi giovani talenti della Primavera, come Brescianini, Torrasi, Colombo e Maldini.

📜 #MilanCagliari 📜

The 23-man squad for the season finale

I convocati per l’ultima della stagione#SempreMilan @BioscalinITA pic.twitter.com/cISLqwNdTP

— AC Milan (@acmilan) August 1, 2020