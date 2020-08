Rinnovo Ibrahimovic, accordo vicino | Le cifre

Zlatan Ibrahimovic dovrebbe ormai essere molto vicino al rinnovo di contratto. L’accordo con il Milan è prossimo, con lo svedese pronto alla firma.

Tutti convinti. Zlatan Ibrahimovic è sempre più vicino al rinnovo contrattuale con il Milan. Il bomber svedese oggi concluderà la sua stagione, ma non sarà un saluto definitivo.

Le varie fonti vicine al club di Milanello sembrano concordi. Ibrahimovic ed il Milan stanno trattando da giorni per trovare l’accordo, che ora sembra davvero ad un passo.

Lo scrive il Corriere della Sera, che parla anche delle cifre: 5 milioni netti più bonus che avvicinerebbero Ibra alle richieste originali da 6 milioni complessivi. Un’offerta che riguarderà soltanto la stagione 2020-2021, mentre per un eventuale rinnovo successivo se ne parlerà in corso d’opera.

Conferme anche dai giornalisti Carlo Pellegatti e Nicolò Schira: il noto cronista e tifoso rossonero ha ammesso tramite il suo canale Youtube che Ibrahimovic è pronto a firmare per 5 milioni di euro netti, con un’opzione per un secondo anno e per chiudere la carriera al Milan a 40 anni compiuti.

Schira invece parla addirittura di una questione familiare: Ibrahimovic sarebbe pronto a comperare casa a Milano e trasferire l’intera famiglia in Italia, così da stabilirsi definitivamente. Come a dire: rinnovo pronto (confermati i 5 milioni annui) e un futuro anche extra-calcistico accanto ai colori rossoneri.

Passi avanti nella trattativa tra #ACMilan e Mino #Raiola per il rinnovo di #Ibrahimovic: rossoneri disposti ad arrivare fino a €5M netti come stipendio per trattenere lo svedese (ne vuole 6). Zlatan pronto, in caso di fumata bianca, a trasferire tutta la famiglia a Milano — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 31, 2020

