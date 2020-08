Gli highlights di Milan-Cagliari. I rossoneri chiudono il campionato con un netto 3-0: in gol Ibrahimovic e Castillejo, ma la partita la sblocca un autogol.

Il Milan inizia molto bene la partita. Dopo dieci minuti di partita il Diavolo sblocca il risultato: Ibrahimovic crea lo spazio per Leao che supera il difensore con la suola e piazza. La palla si stampa sul palo e finisce sullo sfortunato Klavan che non può far altro che guardare il pallone entrare in porta.

I rossoneri dominano in lungo e in largo: Castillejo è una furia a destra e Calabria è continuamente in sovprapposizione. Bene anche Gabbia e Kjaer in difesa, pronti a chiudere qualsiasi spazio. Leao è il migliore in campo, ma è costretto a uscire per infortunio. Entra Bonaventura, probabilmente alla sua ultima partita col Milan. Nel finale Ibrahimovic si conquista un rigore: va a calciarlo ma Cragno gli dice no. Il primo tempo si conclude sul risultato di 1-0 per il Milan a San Siro.

Nel secondo tempo il Milan continua a spingere e trova altri due gol: Ibrahimovic si fa perdonare e scarica in porta un destro terrificante che per poco non sfonda la rete della porta di Cragno. Impossibile parare un tiro del genere. Lo svedese raggiunge così quota 10 gol in questo campionato. Poco dopo arriva anche il 3-0: la firma è di Castillejo, che riceve in area, controlla e appoggia in rete. Tutto facile per il Diavolo che vincono ancora in scioltezza. Finisce qui il campionato dei rossoneri.

