Ex Milan, Giampaolo verso il Torino: accordo sulla durata

Marco Giampaolo, ex tecnico del Milan nella prima fase di questa stagione, potrebbe accasarsi presto al Torino: trattative in corso.

Marco Giampaolo è sempre più vicino al Torino. L’ex allenatore del Milan ancora sotto contratto con il club rossonero, potrebbe presto diventare il nuovo tecnico dei granata. Secondo quanto riferisce Tuttosport, c’è già un accordo tra le parti per quanto riguarda la durata del contratto, che sarà biennale, mentre manca ancora il sì relativo all’ingaggio.

Il Torino vorrebbe restare sotto i due milioni di euro, mentre Giampaolo non vorrebbe rinunciare a questa somma, la stessa garantita dall’accordo ancora valido con il Milan. Sullo sfondo resta il Cagliari, pronto ad approfittare nel caso in cui le trattative tra il tecnico e i granata non dovessero andare a buon fine.

Il Milan resta alla finestra, in attesa che Giampaolo trovi un’altra soluzione in panchina, in modo tale da risparmiare sull’ingaggio che ancora deve versare all’ex allenatore.

