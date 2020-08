Calciomercato Milan, un acquisto per reparto: gli obiettivi

Il Milan vuole rinforzare tutti e tre i reparti della propria rosa. Ecco i possibili nomi che fanno al caso del club rossonero.

Archiviata la stagione 2019-2020, il Milan si fionda ora sul mercato per costruire la squadra in vista della prossima annata sportiva.

L’intenzione del club è quella di non rivoluzionare nulla. Si ripartirà dal gruppo di Stefano Pioli e dai suoi punti fermi. Ma serviranno alcuni innesti per garantire ricambi importanti e la possibilità di giocarsi le proprie carte sia in Italia che in Europa League.

Secondo Il Giornale, il Milan intende acquistare un rinforzo per ogni reparto della propria rosa. Un difensore, un centrocampista e un attaccante: queste le priorità assolute della squadra di Pioli.

E già vengono resi noti i nomi più gettonati: in difesa piace Nikola Milenkovic, duttile difensore della Fiorentina che Pioli conosce molto bene. Un centrale che sa fare anche il terzino destro, dunque risolverebbe in un colpo solo due esigenze tattiche del Milan.

A centrocampo si sogna il ritorno di Tiemoué Bakayoko. Sarebbe una soluzione ideale, visto che il franco-senegalese conosce bene l’ambiente di Milanello e ha già instaurato in passato un certo feeling con piazza e compagni. C’è però da convincere sia il Chelsea sia il suo entourage ad abbassare le pretese economiche.

Infine in attacco si pescherà sempre in casa viola: occhi puntati su Dusan Vlahovic, altro calciatore di origine serba molto sponsorizzato da mister Pioli. Il classe 2000 è il centravanti del futuro: tecnico, forte fisicamente e molto mobile su tutto il fronte d’attacco. Al fianco di Ibrahimovic può davvero fare il salto di qualità.

Questi i tre nomi principali sul taccuino dei dirigenti milanisti. Ma non si escludono anche piste alternative o sorprese last-minute.

