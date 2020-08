Milan, tutto confermato: Dida promosso in prima squadra

Arrivano conferme sull’indiscrezione giunta ieri da Milanello: l’ex stella brasiliana allenerà i portieri della prima squadra rossonera.

Tutto confermato: Nelson Dida sarà il preparatore dei portieri del Milan in vista della stagione 2020-2021. Una decisione presa dall’attuale dirigenza rossonera.

L’ex storico numero uno brasiliano, vincitore di ben due Champions League con la maglia del Milan, sta svolgendo attualmente il ruolo di preparatore nell’Under-17 rossonera.

Dida verrà promosso in prima squadra, come riportato oggi anche dalla Gazzetta dello Sport. Prenderà il posto di Luigi Turci, allenatore dei portieri voluto da Marco Giampaolo e che probabilmente lascerà Milanello per seguire il tecnico abruzzese altrove.

Il brasiliano classe ’73 sarà il preparatore di Gigio Donnarumma e degli altri portieri milanisti. Una scelta intrigante ma anche molto romantica, visto che dopo il d.t. Maldini e gli ‘ambasciatori’ Baresi e Massaro un’altra bandiera del Milan entra a far parte della società con un ruolo centrale.

