Donnarumma chiude imbattuto: “Finale da grande squadra”

Gianluigi Donnarumma chiude la sua stagione senza subire reti. Ottime prestazioni per il portiere-capitano e sguardo al futuro.

Tra le certezze assolute del Milan in vista della prossima stagione c’è Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero ha chiuso la sua quinta stagione da titolare senza subire reti.

Imbattuto contro il Cagliari, così da salire a quota 13 clean sheet stagionali. Prestazioni importanti, media-voto altissima: insomma Donnarumma è un punto fermo che difficilmente potrà essere lasciato libero di partire.

In attesa di notizie sul rinnovo contrattuale (in settimana l’incontro con Mino Raiola), Gigio ha voluto salutare i tifosi rossoneri al termine di Milan-Cagliari: “Un finale da grande squadra. Peccato non averlo vissuto vicini come avremmo voluto ma sappiamo che, anche da lontano, siete sempre stati con noi. Grazie!”

Parole da leader quelle pubblicate su Instagram dal portiere, che di recente ha anche indossato la fascia di capitano per l’assenza di Romagnoli.

