Calciomercato Milan, trattativa saltata: lo voleva Rangnick

Il Milan molla la pista Schick. L’attaccante era un obiettivo di Rangnick, adesso verrà riscattato dal Lispia. Le ultime news.

Il Milan avrebbe dovuto cominciare un nuovo corso con Ralf Rangnick alla guida. Era praticamente tutto fatto, con Gazidis ed Elliott convinti di andare fino in fondo e di dar vita ad una nuova rivoluzione. E invece, grazie alle ottime prestazioni post-lockdown, la società ha deciso di dare continuità al progetto con Maldini in dirigenza, Stefano Pioli in panchina e Ibrahimovic in campo.

Si erano fatti tanti nomi per il Calciomercato con Rangnick, tutti o quasi adesso sfumati. Fra questi c’era anche Patrik Schick, accostato al Milan proprio in questi ultimi mesi. L’attaccante si è rivalutato quest’anno al Lipsia. Che adesso, senza più la “minaccia” rossonera, lo riscatterà dalla Roma. Ora che il Milan ha cambiato idea sulla guida tecnica, Schick non è più un obiettivo. A riferirlo è Calciomercato.com.

INCONTRO PER IL DIFENSORE