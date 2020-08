Calciomercato Milan, Krunic al Torino: gli aggiornamenti

Le ultime sul futuro di Rade Krunic: non è detto che il centrocampista bosniaco possa restare a lungo in casa milanista.

Il nome di Rade Krunic è spesso accostato a Marco Giampaolo. E’ stato lui a volerlo al Milan come uno dei primi rinforzi nella scorsa sessione estiva di mercato.

Secondo Calciomercato.com, se Giampaolo firmasse a breve per il Torino vorrebbe con sé proprio il centrocampista bosniaco, che nel Milan non è certo considerato un elemento chiave.

L’approdo in granata di Krunic è dunque possibile, anche se Paolo Maldini non sarebbe così d’accordo. Fu proprio il dirigente ed ex capitano a puntare su di lui, tanto da essere il primo colpo della gestione Maldini-Massara nel 2019.

Ma in caso di offerta superiore a 8 milioni di euro il Milan non si opporrebbe. Lo stesso Krunic, nonostante l’ambizione di diventare un calciatore importante con i rossoneri, sarebbe tentato di lavorare ancora con Giampaolo, magari da titolare come ai tempi di Empoli.

