Ufficiale: Milan premium partner EA Sports | Il video annuncio con Kaka

L’AC Milan annuncia una nuova partnership con EASports: un rapporto in esclusiva per i gameplay che sostituisce quello con Konami.

Il Milan oggi ha annunciato ufficialmente una nuova ed esclusiva partnership con EASports, la nota azienda video-ludica che da anni produce il simulatore FIFA.

Dopo la fine del rapporto con i rivali di Konami, il Milan darà l’opportunità ai propri tifosi di vivere l’esperienza di simulare le partite nella cornice di San Siro con i propri beniamini.

Questo il comunicato pubblicato su Acmilan.com: “La partnership con AC Milan è una testimonianza del nostro impegno nell’offrire agli appassionati di sport di tutto il mondo le più autentiche esperienze interattive – ha dichiarato Nick Wlodyka, Vice Presidente e GM, EA SPORTS FIFA –. Come uno dei Club di calcio più vincente e iconico non vediamo l’ora di far vivere ai tifosi del Milan esperienze innovative e interattive con FIFA per molti anni”.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere EA SPORTS nella famiglia AC Milan come Premium Partner. Questa partnership è il simbolo del nostro impegno nel fornire esperienze interattive di altissimo livello ai nostri fan in tutto il mondo. In EA SPORTS, azienda leader nel mercato dei videogiochi, abbiamo trovato il partner perfetto per continuare il nostro percorso pensato per coinvolgere ed entusiasmare la prossima generazione di tifosi rossoneri”.

Inoltre è stato lanciato uno splendido video promozionale per consolidare il nuovo legame tra Milan e universo FIFA, con la presenza vocale di un campione assoluto come Ricardo Kakà.

LEGGI ANCHE -> IBRAHIMOVIC, IL RINNOVO SI DECIDE A MONTECARLO