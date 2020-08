Gazzetta – Milenkovic e Florentino, il Milan insiste

Il Milan non molla Nikola Milenkovic e Florentino Luis. I rossoneri optano per una strategia di attesa, per capire quando sferrare l’assalto decisivo.

Il Milan continua a monitorare Nikola Milenkovic. Il serbo è il primo nome per rimpolpare la difesa e dare il cambio a Kjaer e Romagnoli. Nella retroguardia rossonera dovrebbero partire sia Leo Duarte che Matteo Gabbia, mentre Mateo Musacchio dovrebbe restare.

Secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri vorrebbero inserire Lucas Paquetà per il difensore della Fiorentina. Il brasiliano sembra veramente l’unico scontento in casa Milan, più con sé stesso e con la stagione appena conclusa, che con l’ambiente rossonero.

La dirigenza rossonera continua a pensare anche a Florentino Luis. Il portoghese fa impazzire Maldini e Massara, ma la volontà primaria è quella di cedere qualcuno per poi investire sul centrocampista da affiancare a Kessie e Bennacer, che restano i titolari di questo Milan.

MILAN, PRIORITÀ TERZINO DESTRO