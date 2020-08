Calciomercato Milan, priorità terzino destro: Dumfries o Aurier

Il mercato del Milan è proiettato in funzione dell’obiettivo: tornare in Champions League. La priorità è quella del terzino destro con Serge Aurier e Denzel Dumfries i nomi in cima alla lista.

Il Milan vuole tornare in Champions e per farlo vuole costruire una squadra in grado di competere subito ad alti livelli. Non c’è aria di rivoluzione, per valorizzare il lavoro di Stefano Pioli e dei giocatori nella seconda parte di stagione. La priorità è quella del terzino destro e i nomi più caldi sono quelli di Serge Aurier e Denzel Dumfries.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, uno tra Conti e Calabria dovrebbe lasciare il Milan, con il secondo maggior indiziato. Il casting rossonero ruota attorno ai terzini del Tottenham e del PSV. Il primo è valutato 15 milioni e avrebbe già ampia esperienza europea, mentre per il secondo ci sono da considerare gli ottimi rapporti tra i due club dopo il prestito di Rodriguez.

