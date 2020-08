Gazzetta – Rinnovo Donnarumma: potrebbe slittare a fine mercato

Gigio Donnarumma vuole restare al Milan. Si profila un’estate di trattative tra Raiola e il Milan per rinnovare il contratto del portiere rossonero.

Una stagione di grande crescita e un futuro tutto da scrivere in maglia rossonera. Gigio Donnarumma ora è veramente diventato grande. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan è pronto a offrire un nuovo importante contratto al portiere classe 1999. Le basi per il prolungamento ci sono ed è ferma la volontà di Gigio di procedere con il rinnovo.

La situazione generale creata dall’emergenza sanitaria sembra aver convinto anche Mino Raiola: meglio rinnovare e riparlarne tra due anni. Dal punto di vista economico, potrebbero essere inseriti degli importanti bonus al raggiungimento degli obiettivi, su tutti la conquista di un posto in Champions. È quello in cui crede e che vuole Gigio a tutti i costi.

Si prevede un’estate di trattative per poi chiudere a fine mercato. L’oggetto della contesa è la clausola rescissoria, che il Milan è disposto a inserire, ma fissata a un prezzo molto elevato, in modo tale da poter incassare una cospicua cifra nel momento in cui le strade dovessero separarsi.

MILAN, CAMBIA IL FUTURO DI PESSINA