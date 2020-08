Godfrey sogna il Milan: alto il prezzo del Norwich

Ben Godfrey ha espresso la preferenza per un trasferimento al Milan, ma ci sono altre squadre sul difensore che il Norwich valuta molti milioni.

Il Milan è molto interessato a Ben Godfrey per rinforzare la difesa. Il 22enne centrale è retrocesso dalla Premier League con il Norwich e cambierà squadra.

Ci sono stati già dei contatti tra il club rossonero ed alcuni intermediari. Il giocatore ha voglia di vestire la maglia del Milan, la stessa che ha indossato il suo idolo Paolo Maldini. A rivelarlo sono i colleghi di calciomercato.it.

Godfrey è stato accostato anche al Napoli, ma sono Manchester United e Bayer Leverkusen ad aver effettuato sondaggi concreti in queste settimane. Nonostante il desiderio del ragazzo di giocare in rossonero, bisogna fare i conti con il prezzo alto fissato dal Norwich.

Infatti, i Canaries nonostante la retrocessione dalla Premier League sta chiedendo 30 milioni di euro per la cessione del difensore. Una valutazione sicuramente eccessiva e che sarà abbassabile in sede di trattativa. Se così non dovesse essere, il Milan andrà su altri centrali per rinforzare la retroguardia.

