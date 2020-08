The Guardian conferma: contatti Milan-Tottenham per Aurier

Serge Aurier sembra essere nei pensieri del Milan e in Inghilterra ribadiscono l’esistenza di contatti col Tottenham, anche se l’ingaggio è molto elevato.

Il Milan prenderà un nuovo terzino destro nella prossima finestra del calciomercato, questo sembra sicuro. Uno tra Andrea Conti e Davide Calabria lascerà Milanello.

Negli ultimi giorni è circolato il nome di Serge Aurier come obiettivo della dirigenza rossonera. Paolo Maldini ha negato l’esistenza di contatti attualmente, pur ammettendo che ce ne sono stati un anno fa.

Oggi dall’Inghilterra è The Guardian a ribadire che ci sono stati contatti recenti tra il Milan e il Tottenham per il laterale destro ivoriano. Il club di via Aldo Rossi si è fatto avanti, ma gli Spurs devono prima trovare un sostituto per poter lasciare partire il 27enne ex PSG.

Il prezzo di Aurier è di circa 15 milioni di euro, una cifra che il Milan sembra disposto a spendere. Da non sottovalutare il discorso ingaggio, visto che attualmente il giocatore percepisce circa 4 milioni di euro netti annui. Uno stipendio abbastanza alto e che il Milan difficilmente gli confermerebbe.

La società rossonera per quel ruolo sta valutando più opzioni e dovrà trovare la soluzione migliore sia sotto l’aspetto tecnico-tattico sia sotto quello economico. L’operazione Aurier a livello di ingaggio è abbastanza onerosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Milan, Paquetà criptico sui social: addio più vicino?