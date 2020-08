Milan, fissata la data del raduno: testa all’Europa League

È stata fissata la data del raduno per il Milan. La squadra di Pioli si ritroverà il 24 agosto a Milanello per la preparazione in vista della prossima stagione. I rossoneri già concentrati sul preliminare di Europa League.

Stefano Pioli (foto acmilan.com)Il Milan si ritroverà a Milanello il 24 agosto. È questa la data stabilita dai rossoneri per l’inizio della preparazione in vista della prossima stagione. Come rivela Tuttosport, la squadra di Stefano Pioli avrà a disposizione tre settimane piene di vacanze per poi cominciare gli allenamenti e affrontare le gare amichevoli. Queste saranno solo tre e abbastanza ravvicinate, per via degli impegni nel preliminare di Europa League.

La Serie A inizierà probabilmente il week-end del 19 settembre, ma i rossoneri sono impegnati nel secondo turno di qualificazione europeo, fissato al 17 settembre. Il Milan dovrà affrontare ben tre turni preliminari per poi arrivare ai gironi. Il 24 settembre è in programma il terzo turno, mentre il primo ottobre andrà in scena il playoff.

