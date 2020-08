Rinnovo Ibrahimovic, bonus Champions: le cifre

Arrivano altri dettagli sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: il Milan ha messo sul piatto diversi bonus molto ricchi.

Arrivano ulteriori dettagli e indiscrezioni sul rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimovic, tema che fa discutere e parlare di sé in casa Milan.

Lo svedese è sempre orientato a prolungare il proprio contratto con i rossoneri. Il club intanto prepara l’offerta definitiva cercando di venire incontro alle esigenze del bomber.

A Ibra sarà offerto un contratto da 5 milioni netti. Secondo il cronista Nicolò Schira spunta anche un bonus per la Champions League: in caso di qualificazione del Milan nel 2021 alla massima competizione, Ibrahimovic percepirà 500 mila euro in più.

Tra i ricchi bonus che il #Milan ha messo sul piatto per convincere Zlatan #Ibrahimovic a rinnovare c’è il premio Champions. Se l’anno prossimo i rossoneri entreranno in UCL allo svedese andranno ulteriori €0,5M oltre ai 5M di base fissa. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 3, 2020

L’idea del Milan infatti è quella di avvicinare il contratto di Ibrahimovic ai 6 milioni richiesti con l’aggiunta di bonus e clausole più o meno raggiungibili, legate soprattutto ai risultati di squadra.

LEGGI ANCHE -> AURIER-MILAN, ELLIOTT FRENA SULL’ACQUISTO