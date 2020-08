Serie A, le date del campionato 2020-2021

La Lega Serie A ha reso note le date ufficiali del prossimo campionato. Si comincia il 19 settembre 2020, fra poco più di un mese. Si giocherà anche ad inizio gennaio.

La Lega Serie A ha scelto le nuove date per il campionato 2020-2021. Si comincia il prossimo 19 settembre 2020, la fine è invece fissata per il 23 maggio 2021. Ricordiamo che la prossima estate si giocheranno gli Europei, quindi c’è la necessità di concludere la stagione il prima possibile. Cambiate anche le date della sosta natalizia: squadre in campo anche il 3 gennaio.

Seguiranno Aggiornamenti