WhoScored, sito specializzato nelle statistiche del mondo dello sport, ha rilasciato la Top 11 dell’ultima settimana del campionato di Serie A. Spiccano due giocatori rossoneri: Davide Calabria e Samu Castillejo

WhoScored, noto sito specializzato nelle statistiche legate al mondo dello sport, ha inserito nella Top 11 settimanale due giocatori rossoneri: Samu Castillejo e Davide Calabria. I due giocatori nel corso dell’ultima gara di Serie A – vinta per 3-0 ai danni del Cagliari di Walter Zenga – sono stati protagonisti indiscussi.

Lo spagnolo è riuscito a segnare un gol e a servire un assist all’immenso Zlatan Ibrahimovic. Prestazione non da meno quella del terzino che è riuscito ad imporsi sulla corsia di destra. Queste prestazioni eccellenti sono state premiate da WhoScored. Di seguito la formazione della settimana.

🇮🇹 The Final Serie A Team of the Week of 2019/20@musso_juan @davidecalabria2 | @diegogodin | Meccariello | Augello@SamuCastillejo | Barilla | @ErickPulgar | ⭐️ @youngy18 ⭐️@federicochiesa | @D_10Perotti pic.twitter.com/SafRACBD9K

— WhoScored.com (@WhoScored) August 3, 2020