Zaniolo paragonato a Kakà. Capello: “Ha più forza fisica”

Grandi elogi per Nicolò Zaniolo dopo Juventus-Roma, anche paragoni con l’ex Milan Ricardo Kakà. Fabio Capello stima molto il giocatore giallorosso.

Nicolò Zaniolo è sicuramente uno dei giovani talenti italiani più interessanti oggi. La Roma ha fatto un ottimo colpo assicurandoselo dall’Inter nell’ambito dell’operazione per Radja Nainggolan.

Nonostante le qualità mostrate e il potenziale ancora da esprimere, non mancano delle critiche nei confronti del giocatore. Non sempre il suo atteggiamento è stato apprezzato, anche se il ragazzo sul campo ha saputo spesso farsi perdonare qualche passaggio a vuoto.

C’è chi addirittura lo paragona come caratteristiche a Ricardo Kakà, ex grande campione del Milan. A tal proposito Fabio Capello a Sky Sport ha commentato: «Kakà non ha la sua forza fisica. Era un tecnico, con grande dribbling e bravo sulla trequarti. Zaniolo ha una potenza e una qualità straordinaria. Ha un potenziale da Pallone d’Oro. Sono innamorato di Zaniolo. Nella qualità, nella forza, nella velocità c’è tutto ad altissimo livello. Anche altri calciatori hanno queste qualità, ma non al suo livello».

Le parole di Capello hanno fatto un po’ discutere sui social network, in particolare i tifosi del Milan. Kakà è stato un fuoriclasse, mentre Zaniolo deve ancora all’inizio della sua carriera. Fare paragoni così importanti può essere a volte sbagliato. Vedremo che futuro avrà il talento della Roma, che comunque sembra avere i mezzi per diventare un campione se lavorerà nel modo giusto.

LEGGI ANCHE -> Cannavaro sul Milan: “Non l’ha cambiato Ibrahimovic”