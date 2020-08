Calciomercato, addio Milan: tesoretto da 30 milioni

Ricardo Rodriguez, Diego Laxalt e Davide Calabria sono pronti a lasciare il Milan. Il club spera di incassare ben 30 milioni di euro dalle loro cessioni

Il Milan ha le idee chiare sul mercato. I rossoneri dopo aver piazzato Suso, lasceranno andare – per scadenza di contratto – Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura, anche se su quest’ultimo continua ad esserci una piccola speranza.

Poi sarà addio anche a ben tre terzini. Diego Laxalt e Ricardo Rodriguez non rientrano nei piani del club e faranno le valigie a breve.

L’uruguaiano piace soprattutto in Russia e il Milan si augura di incassare – come riporta Calciomercato.com – almeno 10 milioni di euro. Per lo svizzero, invece, che ha un contratto in scadenza fra meno di un anno, il club vorrebbe la metà.

Altro esterno basso destinato a lasciare è Davide Calabria. La sua cessione sarebbe una plusvalenza netta, essendo cresciuto nelle giovanili. Con 15 milioni del suo addio, il Milan ne incasserebbe un totale di ben 30 milioni, un tesoretto davvero niente male.

