Calciomercato Milan, addio al compagno: il saluto di Leao | FOTO

Rafael Leao ha voluto augurare buona fortuna a Lucas Biglia, che non sarà più un giocatore del Milan. Ecco il messaggio del portoghese sui social

Rafael Leao ‘ufficializza’ l’addio di Lucas Biglia. Il centrocampista argentino – come più volte detto – non rinnoverà il contratto con il Milan. La sua avventura in rossonero può dunque ritenersi conclusa e l’attaccante portoghese con una storia Instagram ha salutato l’ormai ex compagno, augurandogli buona fortuna.

Possibile la permanenza in Europa per Biglia: l’ex Lazio è finito nel mirino di diversi club spagnoli, come Valencia, Celta Vigo e Betis.