Gonzalez al Milan | La posizione dello Stoccarda

Arrivano notizie interessanti sul futuro di Nicolas Gonzalez, talento dello Stoccarda che piace molto a Milan e Borussia Dortmund.

Dalla Germania arrivano novità interessanti riguardo al futuro di un talento che fa gola al Milan. Si tratta di Nicolas Gonzalez, punta argentina classe ’98.

Gonzalez gioca nello Stoccarda, che lo considera un titolarissimo. Ma il suo destino potrebbe portarlo a breve lontano dall’attuale club.

Intervistato da Sport1.de, il tecnico dei tedeschi Pellegrino Matarazzo ha dichiarato: “Gonzalez rimarrà con noi, non mi interessano le altre voci. E’ un calciatore importante”. Il mister dello Stoccarda tende così a blindarlo, ma non tutti sono d’accordo.

Allo stesso portale, il d.s. Sven Mislintat ha invece confermato tali possibilità: “Milan e Borussia Dortmund su Gonzalez? Non ho ricevuto offerte concrete, ma di certo Nico fa gola a molti. Vorremmo tenerlo, ma se arrivasse un’offerta importante non saremo in grado di rifiutare”.

Un messaggio chiaro al Milan, che se vuole realmente Gonzalez deve mettere il piede sull’acceleratore. Lo Stoccarda apre alla cessione, ma occhio alla concorrenza del Borussia. Nelle prossime settimane si attendono novità.

LEGGI ANCHE -> FLORENZI, ULTIMA IDEA PER IL MILAN