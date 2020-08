Calciomercato Milan, colpo Roca: conferme dalla Spagna

In Spagna confermano l’interesse da parte dell’Atletico Madrid per Marc Roca. Il centrocampista è un obiettivo anche del Milan, che cerca rinforzi per la mediana

Arrivano novità in merito al futuro di Marc Roca. Il centrocampista spagnolo, destinato a lasciare l’Espanyol durante la prossima sessione di calciomercato, è finito nel mirino dei Milan.

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell’incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e l’entourage del calciatore: l’affare potrebbe andare in porto per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Un prezzo davvero abbordabile per un classe 1996 che fa davvero gola a molti.

Portarlo in Italia, anche per questo, non sarà per nulla facile: dalla Spagna, arrivano conferme sul forte interesse da parte dell’Atletico Madrid. A confermare la notizia è Mundo Deportivo. Attenzione anche a Lipsia e Siviglia.

