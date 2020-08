Calciomercato Milan, concorrenza per Aurier

Dall’Inghilterra giungono novità sull’affare legato a Serge Aurier. Il terzino – accostato in questi giorni al Milan – piacerebbe anche al Monaco

E’ Serge Aurier il nome caldo per rafforzare la corsia destra. Il terzino in forza al Tottenham – come raccontato nelle scorse ore – avrebbe dato il suo benestare al trasferimento al Milan ma va trovato l’accordo con gli Spurs, che hanno aperto alla cessione.

Dall’Inghilterra arrivano ancora novità in merito al calciatore: su Aurier – secondo quanto riporta il Mirror – non ci sarebbe solo il Milan ma anche il Monaco. Inoltre la valutazione del terzino sarebbe di ben 35 milioni di sterline, quasi 39 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: UFFICIALE: C’E’ LA FIRMA DI GAICH